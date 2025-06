Condeixa Aqua Clube sagra-se campeão nacional de natação de águas abertas

O Condeixa Aqua Clube sagrou-se, hoje, campeão nacional de natação de águas abertas, por equipas, depois da realização do Campeonato de Verão, nas águas do rio Tua, em Mirandela.

Com um total de 238 pontos, a somatória do Campeonato de Primavera (112) e de Verão (126), o conjunto de Condeixa ficou à frente do FC Porto (116) e da ADR Colégio Int. Monte Maior (56). O CN Colégio Efanor foi 4.º e o Sporting 5.º.

Na prova masculina, o Condeixa Aqua Clube teve atletas como 2º, 4º e 5º classificados: Gustavo Marques, Duarte Marques, e Rafael Rodrigues, respetivamente.

Já na prova feminina, destaque para o 2º e 3º lugares de Helena Rodrigues e Joana Cardeal, além de Camila Marcelo e Beatriz Cardeal, quarta e quinta classificadas respetivamente.