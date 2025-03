Condeixa-a-Nova classifica antigo palácio como Monumento de Interesse Municipal

O município de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, classificou como Monumento de Interesse Municipal (MIM) a casa da família Sá-Alverca, um antigo palacete brasonado destruído durante as invasões franceses do século XIX.

De acordo com o edital publicado hoje em Diário da República, a Câmara liderada por Nuno Moita, que cumpre o último mandato, classifica aquele imóvel situado no centro da vila como MIM devido ao seu interesse cultural.

“Este é um processo com alguns anos, porque o palácio é patrimonialmente relevante e histórico para Condeixa-a-Nova”, disse à agência Lusa o presidente da autarquia.

O antigo palácio foi fortemente atingido pelas invasões francesas, tendo ficado em ruína e uma parte da propriedade foi expropriada em 1930 para alargar a praça e implementar novas ruas.

O Plano Diretor Municipal de Condeixa-a-Nova já considerava o imóvel como um valor cultural de interesse concelhio, que mantém ainda brasão, apesar do atual edificado estar datado de 1947.

No entanto, segundo Nuno Moita, o imóvel “mantém interesse patrimonial e arquitetónico” para a vila.