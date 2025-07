Condeixa-a-Nova: Cemitério de Anobra cresce para o dobro e ganha novas valências

Daqui a menos de quatro meses o lotado cemitério de Anobra terá espaço para mais 96 campas, jazigos, ossários, instalações sanitárias, entre outras valências. A 1.ª fase da tão desejada e muito aguardada ampliação já começou esta semana.

“Esta é uma obra que agrada a toda a população e que só peca por tardia”, referiu, na apresentação do projeto, o presidente da Junta de Freguesia de Anobra.

João Lameiro admitiu que “o problema era grave”. “Sempre que havia a necessidade de dar resposta a um funeral ficava com o coração nas mãos porque não sabia se ia chegar o dia em que as pessoas teriam de ir para outro lado”, admitiu.

Para além da falta de espaço havia também “falta de estacionamentos, casas de banho e não havia ossários”, algo que “será enquadrado nesta obra”, referiu o autarca.

