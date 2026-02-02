diario as beiras
Condeixa-a-Nova alerta para “mails falsos” sobre abastecimento de água potável

02 de fevereiro de 2026 às 20 h18
Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Liliana Pimentel. Fotografia: Arquivo

A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova alertou hoje, através das suas redes sociais, para a “informação falsa” que tem circulado via email.

Segundo o município liderado por Liliana Pimentel, o email alerta para o facto de o concelho ficar “temporariamente sem abastecimento de água potável”, mas a autarquia clarificou que “todo o sistema de água se encontra a funcionar normalmente, não tendo atingido pelas consequências da  tempestade”.

 

