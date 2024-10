Concurso para concessão do Palácio Hotel do Bussaco termina na sexta-feira

A apresentação de propostas ao concurso de concessão por 50 anos do Palácio Hotel do Bussaco termina na sexta-feira e o presidente da Fundação Mata do Bussaco admitiu hoje que há interessados.

“Não sabemos quantas candidaturas houve. O que sabemos é que há interessados, que estão inseridos numa plataforma, e que só serão, depois das candidaturas estarem terminadas, devidamente analisados, até fazemos o relatório final e levar a adjudicação do futuro concessionário”, informou Guilherme Duarte.

À margem da apresentação do Guia Ecoturismo no Centro de Portugal, que decorreu no Palace Hotel do Bussaco, o presidente da Fundação revelou que acompanhou “quase todas as visitas” ao espaço, embora este não fosse um requisito obrigatório para concurso.

“Faziam a visita para se inteirar da realidade da Mata [Nacional do Bussaco]. Sei que houve visitas de unidades hoteleiras do Brasil, de várias unidades portuguesas e uma unidade israelita”, acrescentou.

O concurso público internacional para a concessão do Palácio Hotel do Bussaco foi lançado em junho, no âmbito do Revive, um programa que visa a recuperação de património do Estado e o seu aproveitamento turístico.

Prevê a concessão do hotel por um período de 50 anos, tendo um pagamento mínimo de renda anual de 51.355 euros.

Será feita a recuperação integral do edifício, projetado no último quartel do século XIX pelo arquiteto italiano Luigi Manini, mantendo a sua traça, com intervenções ao nível de todas as canalizações, embrechados, telhados, sistemas de ventilação e aquecimento.

Este concurso internacional prevê ainda a requalificação do Chalet de Santa Teresa, um ‘chalet’ oitocentista que se encontra a cair, bem como a recuperação das antigas cavalariças e a Casa da Forja.

O Palácio Hotel foi classificado como monumento nacional em 2018 e localiza-se na Mata Nacional do Bussaco, na freguesia do Luso, concelho da Mealhada, no distrito de Aveiro.