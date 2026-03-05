A reparação das zonas da A14 danificadas pelo comboio de tempestades que percorreu a região está em curso.

O fim dos trabalhos, adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS o vereador Manuel Domingues, está dependente dos resultados da análise técnica que começou ontem a ser feita nas passagens hidráulicas do Foja sob a autoestrada, na zona de Maiorca, aquela que desabou em 2016.

“O senhor presidente [da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes] tem falado diretamente com a direção da Brisa, e eu com a parte mais técnica. Estivemos hoje [ontem] de manhã a fazer uma visita técnica com os serviços municipais e técnicos e elementos da administração da Brisa”, avançou o vereador.

Manuel Domingues acrescentou que foram ontem verificadas “as obras que serão necessárias fazer” e que, “entretanto, será definida uma programação” da segunda fase das obras.

