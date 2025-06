Concerto interativo para crianças no domingo no Exploratório

O Duo Ritornello, dos violinistas António Ramos e Clara Dias, regressa ao UC Exploratório – Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra para a última sessão do Ciclo de Concertos Interativos para Crianças, no domingo, pelas 17:00.

Com entrada livre, no auditório do UC Exploratório, António Ramos e Clara Dias vão “apresentar uma aventura sonora única, onde a música conta histórias, desperta a curiosidade científica e faz sonhar. Num concerto interativo e dinâmico, os dois violinos transformam-se em personagens, criaturas e emoções, guiando os pequenos exploradores por diferentes mundos”, refere uma nota do Exploratório.

Este “será o último concerto de um ciclo de cinco já realizados, reunindo as obras mais emblemáticas dos anteriores. O público é convidado a revisitar momentos marcantes desta viagem musical”, acrescenta.