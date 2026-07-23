Concerto de tributo aos Scorpions no dia 1 de agosto no CAE

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz será palco do concerto final do 19.º estágio da Orquestra Nacional de Jovens no dia 1 de agosto, pelas 21H30. O espetáculo “Scorpions Tribute Symphonic Experience”, como o nome indica, rende tributo aos Scorpions.

Ao todo, adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS o diretor do estágio e da orquestra, Cristiano Silva, estarão em palco 140 músicos, contando com os estagiários, os vocalistas solistas e a banda figueirense Mercury Falls.

Sérgio Lucas (natural de São Pedro do Sul, tornou-se conhecido quando venceu a segunda edição do concurso televisivo Ídolos, da SIC, em 2004) e a cantora figueirense Cátia Maricato serão os vocalistas principais do concerto, avançou ainda Cristiano Silva.

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