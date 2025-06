Concerto da Brigada de Intervenção dia 3 de julho

Realiza-se na próxima quinta-feira, dia 3 de julho, o concerto comemorativo das celebrações do 19º aniversário da Brigada de Intervenção (BrigInt).

Este ano o evento conta com a colaboração e apoio da Câmara de Coimbra, sendo aberto à sociedade civil.

O espetáculo vai ter lugar no Grande Auditório do Convento São Francisco e está a cargo da Orquestra Ligeira do Exército, sob a direção do maestro Alferes Leonardo Costa.

Orquestra criada em 1977

Criada em 1977, a Orquestra Ligeira do Exército sucedeu a um agrupamento musical militar da Região Militar de Lisboa.

Já a Brigada de Intervenção, à qual a orquestra pertence, foi criada em 1 de junho de 2006, e as suas comemorações de aniversário são realizadas anualmente, em Coimbra, onde se encontra o seu Quartel-General, situado na rua da Infantaria.

Esta entidade desempenha um papel importante nas atividades culturais e de celebração da Brigada de Intervenção, promovendo a ligação entre o exército e a comunidade.