A concelhia política do PSD de Coimbra demitiu-se ontem, em bloco, na sequência da análise dos resultados obtidos nas eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025.

Em comunicado enviado à imprensa, a concelhia aponta que “o principal objetivo que nos propusemos – a conquista da Câmara Municipal de Coimbra – não foi alcançado”.

