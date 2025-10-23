diario as beiras
Coimbra

Concelhia do PSD de Coimbra demite-se em bloco após resultados nas autárquicas

23 de outubro às 15 h57
0 comentário(s)
João Francisco Campos é o atual presidente da concelhia do partido social-democrata

A concelhia política do PSD de Coimbra demitiu-se ontem, em bloco, na sequência da análise dos resultados obtidos nas eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025.

Em comunicado enviado à imprensa, a concelhia aponta que “o principal objetivo que nos propusemos – a conquista da Câmara Municipal de Coimbra – não foi alcançado”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (24/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação as beiras

