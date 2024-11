Companhia de Paulo Ribeiro dia 30 no Convento São Francisco

A Companhia de Paulo Ribeiro apresenta o espetáculo de dança “Maurice Accompagné”, no dia 30, às 21:30, no Grande Auditório do Convento São Francisco, em Coimbra.

“Esta é a primeira peça coreográfica de uma trilogia que Paulo Ribeiro desenvolve com inspiração nas músicas e nos compositores de diferentes épocas, desde o início do século XX, passando pelos anos 60 até à atualidade”, explicou a Câmara Municipal.

“Maurice Accompagné” cruza a vida e a obra de Luís de Freitas Branco e de Maurice Ravel.