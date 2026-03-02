Uma colisão rodoviária entre duas viaturas ligeiras fez hoje, ao início da tarde, três feridos ligeiros, em Eiras.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, “o alerta foi dado pelas 14H30, para uma colisão rodoviária, na rua das Chaves, à entrada de Eiras”. “Do acidente, resultaram três feridos considerados ligeiros”, acrescentou a mesma fonte.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Brasfemes, com duas ambulâncias e quatro operacionais.

