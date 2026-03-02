diario as beiras
Coimbra

Colisão rodoviária faz três feridos ligeiros em Eiras

02 de março de 2026 às 15 h09
0 comentário(s)
DB/Pedro Filipe Ramos

Uma colisão rodoviária entre duas viaturas ligeiras fez hoje, ao início da tarde, três feridos ligeiros, em Eiras.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, “o alerta foi dado pelas 14H30, para uma colisão rodoviária, na rua das Chaves, à entrada de Eiras”. “Do acidente, resultaram três feridos considerados ligeiros”, acrescentou a mesma fonte.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Brasfemes, com duas ambulâncias e quatro operacionais.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (03/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de março

PSD de Coimbra questiona "entendimentos táticos" da autarquia com "a extrema-direita"
02 de março

Vereadora independente Maria Lencastre é a nova gestora-executiva do ITAP
02 de março

Irão: Pedidos de repatriamento de portugueses em Israel subiram para 53 - MNE
02 de março

Marcelo recorda primeiros casos de covid-19 e "batalha ganha" em Portugal

Coimbra

Coimbra
02 de março às 20h36

PSD de Coimbra questiona “entendimentos táticos” da autarquia com “a extrema-direita”

0 comentário(s)
Coimbra
02 de março às 20h03

Vereadora independente Maria Lencastre é a nova gestora-executiva do ITAP

0 comentário(s)
Coimbra
02 de março às 16h32

Câmara de Coimbra anula concurso de programador para Convento São Francisco

0 comentário(s)