Coimbra

Colisão entre ligeiro e mota faz um morto e um ferido grave na Estrada de Eiras

19 de novembro às 15 h06
DB/Daniel Filipe Pereira

Uma colisão entre um veículo ligeiro e uma mota fez hoje uma vítima mortal e um ferido grave, na Estrada de Eiras, em Coimbra.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, “o acidente deu-se na rua Adriana Lucas, na Estrada de Eiras, entre a Bluepharma e a Makro”.

“Da colisão há a registar uma vítima mortal e um ferido grave”, disse.

A vítima mortal trata-se do motociclista, de 21 anos. Já o ferido grave é um homem de 82 anos.

O alerta foi dado pelas 13h08 e no local, estão  23 operacionais e oito viaturas, entre os Bombeiros Sapadores, INEM, Cruz Vermelha e a polícia.

Notícia em atualização

Autoria de:

redação as beiras

