Colisão entre ligeiro e motociclo resulta em ferido grave

05 de setembro às 21 h35
Um homem, de 32 anos, sofreu ferimentos graves, após colisão que envolveu um motociclo e um veículo ligeiro, em Ceira.

Segundo o sub-chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimrbra, Rui Pereira, “fomos acionados pelas 20H30 para uma colisão em Ceira”.

Do acidente, “resultou uma vítima, um homem, de 32 anos, considerada ferido grave pela VMER após estabilização no local”, acrescentou o responsável.

No local, estiveram nove operacionais apoiadas por quatro viaturas entre Bombeiros Sapadores de Coimbra, VMER e PSP.

Igor Moita

