Colisão entre dois carros em Tentúgal provoca uma vítima mortal

Uma colisão entre dois veículos ligeiros, na Estrada Nacional 111 (EN111), em Tentúgal, em Montemor-o-Velho (junto à Pousadinha), provocou esta tarde uma vítima mortal confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

Ao que o DIÁRIO AS BEIRAS conseguiu apurar tratou-se de uma mulher com 82 anos, que residia naquela localidade. O óbito foi declarado no local.

Segundo a mesma fonte, há ainda a registar uma ferido grave, um homem de 88 anos, que seria o marido da senhora e foi encaminhado para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

A estrada encontra-se cortada em ambos os sentidos.

O alerta foi dado pelas 17H13 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho, Cruz Vermelha, INEM e GNR.

Notícia em atualização