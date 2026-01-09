Mira
Colisão em Mira resulta em dois feridos, um deles em estado grave
Bombeiros Voluntários de Mira
Uma colisão entre dois veículo ligeiros provocou hoje dois feridos, um deles grave, na Estrada Nacional 109, em Mira.
Segundo os Bombeiros Voluntários de Mira, “o acidente deu-se na localidade da Ermida, no concelho de Mira, e envolveu dois veículo ligeiros”.
Da colisão, resultou um ferido grave, que se encontra a ser assistido no local, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória. O outro foi considerado vítima leve.
A estrada encontra-se cortada nos dois sentidos e no local estão elementos do INEM, Bombeiros Voluntários de Mira e a GNR, num total de 17 operacionais e sete viaturas.