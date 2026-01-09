diario as beiras
Mira

Colisão em Mira resulta em dois feridos, um deles em estado grave

09 de janeiro de 2026 às 22 h16
0 comentário(s)
Bombeiros Voluntários de Mira

Uma colisão entre dois veículo ligeiros provocou hoje dois feridos, um deles grave, na Estrada Nacional 109, em Mira.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Mira, “o acidente deu-se na localidade da Ermida, no concelho de Mira, e envolveu dois veículo ligeiros”.

Da colisão, resultou um ferido grave, que se encontra a ser assistido no local, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória. O outro foi considerado vítima leve.

A estrada encontra-se cortada nos dois sentidos e no local estão elementos do INEM, Bombeiros Voluntários de Mira e a GNR, num total de 17 operacionais e sete viaturas.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de janeiro

Manuel Claro faleceu vítima de um tumor de Wilms
09 de janeiro

Colisão em Mira resulta em dois feridos, um deles em estado grave
09 de janeiro

Câmara de Coimbra aprova orçamento de 32,7 milhões de euros dos Serviços de Transportes para 2026
09 de janeiro

Seguro afirma na Figueira da Foz que vê coerência na recolha de apoios tanto à direita como à esquerda

Mira

Mira
09 de janeiro às 22h16

Colisão em Mira resulta em dois feridos, um deles em estado grave

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMira
09 de janeiro às 18h06

Mira investe 7 milhões de euros em novas salas de aula e pavilhão de escola secundária

0 comentário(s)
Mira
24 de dezembro às 16h31

Mensagem de Natal do presidente da Câmara de Mira (com vídeo)

0 comentário(s)