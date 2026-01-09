Uma colisão entre dois veículo ligeiros provocou hoje dois feridos, um deles grave, na Estrada Nacional 109, em Mira.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Mira, “o acidente deu-se na localidade da Ermida, no concelho de Mira, e envolveu dois veículo ligeiros”.

Da colisão, resultou um ferido grave, que se encontra a ser assistido no local, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória. O outro foi considerado vítima leve.

A estrada encontra-se cortada nos dois sentidos e no local estão elementos do INEM, Bombeiros Voluntários de Mira e a GNR, num total de 17 operacionais e sete viaturas.