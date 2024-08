Colisão automóvel obrigou ao encerramento de estrada em Santa Comba Dão

A circulação automóvel esteve hoje cortada no nó de acesso entre o IC12 e o IC6, em Santa Comba Dão, devido à colisão entre dois veículos ligeiros, de que resultou ferimentos graves numa mulher. A via esteve cortada nos dois sentidos desde as 10H55, altura em que foi dado o alerta. Segundo o Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões, a vítima foi helitransportada numa aeronave do INEM. Segundo a mesma fonte, cerca das 12H15 estavam a prestar assistência à ocorrência 23 operacionais, apoiados por oito veículos e um meio aéreo.