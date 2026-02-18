diario as beiras
Coimbra

Coimbra volta a ser Capital da Felicidade em março

18 de fevereiro de 2026 às 16 h26
DB/Pedro Filipe Ramos

A cidade de Coimbra vai, em março, voltar a ser a Capital da Felicidade e transformar-se num centro internacional de reflexão e partilha sobre este tema, com a presença de mais de 20 oradores nacionais e internacionais.

Entre 20 e 22 de março, Coimbra acolherá conferências, palestras, mesas redondas e momentos de ‘networking’, durante a segunda edição do Portugal Happiness Summit 2026, que foi hoje apresentada e tem como mote “A felicidade é o caminho”.

Com este “evento pioneiro e multidisciplinar”, a organização pretende “atrair e captar a atenção e o interesse de diversos públicos, proporcionando aos participantes momentos de conhecimento e de aprendizagem sobre a felicidade”.

Autoria de:

Agência Lusa

