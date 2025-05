Coimbra: Viatura do Metrobus mostrou-se à população

A Metro Mondego assinalou ontem o Dia da Europa, promovendo uma iniciativa de sensibilização e divulgação sobre a importância dos Fundos Europeus na construção do Sistema de Metrobus, que representa 85% do valor total da obra, orçada em cerca de 220 milhões de euros (engloba a empreitada da IP, viaturas, carregadores e bilhética).

Durante todo o dia, uma viatura do Metrobus esteve estacionada na estação da Solum (junto à Escola Superior de Educação de Coimbra), disponível para visita por parte da população, que assim ficou a conhecer as características do novo sistema de mobilidade.

“Com esta iniciativa, a Metro Mondego pretende reforçar junto da população a importância dos fundos comunitários no investimento público e na modernização da mobilidade urbana, promovendo um sistema de transporte público mais sustentável, acessível e eficiente para a região”, refere a empresa em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS