Coimbra: Versão “universitária” do Monopólio retrata dificuldades dos estudantes

Desde ontem, e até sexta-feira, pode ser encontrada, em plena Praça da República, a versão universitária do conhecido jogo de tabuleiro “Monopólio”.

A iniciativa da direção-geral da Associação Académica de Coimbra (DG-AAC) foi inaugurada ontem e, num tabuleiro gigante (com dimensões de 15 por 15 metros), estão recriados os “reais custos e dificuldades” que atualmente um estudante do ensino superior enfrenta, principalmente ao nível da habitação.

Renato Daniel, presidente da DG-AAC, refere que “através de uma crítica caricatural, esta ação pretende levar à reflexão para as dificuldades sentidas pelos estudantes do ensino superior face ao galopar aumento do custo da habitação.

No “Monopólio Versão Universitário”, os jogadores começam na casa da partida com 1000 euros e o objetivo “é dar uma volta completa ao tabuleiro”. Nas várias casas, estão ordenados os 20 distritos do país com base, nos dados de julho deste ano do Observatório do Alojamento Estudantil, para o custo por quarto. Nas casas “Sorte” e “Comunidade” encontram-se outras despesas como as propinas, alimentação, transportes.

Segundo Renato Daniel, “face ao último ano houve um aumento de 14% no custo da habitação em Coimbra”.

Neste “jogo do azar”, é impossível ganhar, o que leva o “estudante” a abandonar o jogo, tal como acontece com vários alunos do ensino superior.