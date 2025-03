Coimbra: Vendedores e clientes pouco sabem sobre o novo regulamento municipal

Os vendedores da Feira do Bairro Norton de Matos estão pouco esclarecidos sobre o novo regulamento municipal do espaço, que entrou em vigor no passado sábado.

O DIÁRIO AS BEIRAS visitou este tradicional mercado semanal de Coimbra durante a manhã de anteontem e ficou a perceber que a maioria dos vendedores e clientes pouco ou nada sabem sobre esta medida implementada pela autarquia, “com vista à recuperação do dinamismo e salvaguarda dos direitos e interesses dos consumidores e residentes naquela zona”, como refere comunicado do município.

Com 80 anos de idade, Abel Carvalho vende na Feira do Bairro há mais de 30 anos, com algumas interrupções pelo meio. “Isto está mais fraco, como todas”, começou por lamentar à nossa reportagem.

Questionado sobre o regulamento que tinha entrado em funcionamento, não notou “diferenças”, confessou o vendedor de madeiras e cestaria, natural de Vila Nova de Poiares.

Ainda em relação ao negócio, “há dias que nem dá para as despesas”, explicou.

Já Lurdes Loureiro, na sua banca de pão e broa, vende há 31 anos no mercado semanal do bairro. “Disseram que era a inauguração da feira, que estariam aqui 30 feirantes e viriam mais 40, mas isso não aconteceu”, adiantou.

Natural de Cernache, a vendedora “acha que, atualmente, a feira está melhor”. “Habitualmente, está menos gente. Hoje [sábado], até nem está má”, acrescentou.

