Coimbra: Universidade Livre lembrada 100 anos depois

A Universidade Livre de Coimbra foi ontem relembrada 100 anos depois da sua fundação, com o lançamento de uma exposição na Galeria Almedina do Museu Municipal.

Na sua criação, a Universidade Livre propunha-se a organizar conferências, cursos, lições, palestras, excursões e viagens de estudo, espetáculos e sessões cinematográficas, festas de caráter educativo, concertos musicais, auxiliar e manter bibliotecas e salas de leitura.

Os cursos mistos ministrados versaram história, francês, escrituração comercial, botânica, dactilografia, aritmética, num total de 19 especializações.

Ontem, na sessão de inauguração da exposição, o presidente do Grupo de Arqueologia e Arte do Centro (GAAC), Valdemar Rosas, salientou a importância desta instituição, que funcionou entre 1925 e 1933.

“A Universidade Livre surgiu como um projeto inovador, por homens que acreditavam na democratização da cultura e da edução, tentando dar-lhes uma alternativa”, disse o presidente do GAAC, lembrando as dificuldades que os seus fundadores tiveram.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 06/02/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS