A vivenda existente no topo da elevação que separa o Polo III da Universidade de Coimbra e as traseiras do edifício de São Jerónimo, dos HUC (Hospitais da Universidade de Coimbra), vai ser demolida.

Rodeada por um jardim, foi adquirida há cerca de um ano pela Universidade de Coimbra (UC) com esse fim, de forma a desocupar o terreno, para dar outro destino ao respetivo lote.

Em seu redor, o estacionamento no local é caótico, o que foi reconhecido ontem, no Dia da Faculdade de Medicina da UC, pelo diretor da respetiva faculdade, Carlos Robalo Cordeiro, e pelo próprio reitor, Amílcar Falcão.

No discurso que abriu a sessão, Robalo Cordeiro mostrou uma imagem dos constrangimentos quotidianos de trânsito em toda a colina onde foi instalado – no início do século XXI, com reduzido espaço de parqueamento – o Polo da Saúde da Universidade, incluindo as faculdades de Medicina e Farmácia, o Instituto de Medicina Legal, a AIBILI – Associação para Investigação Biomédica e Inovação em Luz e Imagem e o ICNAS – Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde.

“Bem vindos ao caos”, referiu o médico/diretor, após mostrar as fotos da rua de sentido único existente no local, alertando que “pode acontecer uma desgraça se houver uma emergência e o socorro não conseguir passar”.

