Coimbra: Última reunião de 2024 decorreu de forma pacífica

A última reunião deste ano do executivo camarário de Coimbra decorreu durante a tarde de ontem nos Paços do Concelho, na praça 8 de Maio.

Num ambiente de autêntico espírito natalício, às mensagens de boas festas de todos os partidos e coligações representados, juntou-se um sentimento de “clima de paz”, sem debates inflamados entre vereadores da maioria e oposição.

Na reunião ficou a saber-se que o município vai ter uma nova app e plataforma de gestão urbana inteligente, que vai permitir uma mais fácil, rápida e eficaz disseminação dos conteúdos publicados e disponibilizados pelo município.

