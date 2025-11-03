A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra atingiu, no Hospital Geral (Covões), a marca das 100 cirurgias robóticas em ortopedia. A centésima intervenção consistiu na implantação de artroplastias da anca e do joelho, “representando um passo significativo na aposta da instituição na inovação tecnológica aplicada aos cuidados médicos”, anunciou ontem a ULS.

O programa de Cirurgia Robótica em ortopedia da ULS de Coimbra (que é a única entidade pública nacional que dispõe desta tecnologia) teve início em julho deste ano.

Segundo aquela entidade, “o projeto coloca a unidade na linha da frente da medicina moderna, aliando a precisão do sistema

assistido por braço robótico a benefícios clínicos relevantes: menor invasividade, recuperação mais rápida e redução da dor no pós-operatório”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (03/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS