Coimbra: ULS foi a unidade do SNS que pagou mais horas de trabalho suplementar

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra foi a unidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que mais horas de trabalho suplementar pagou em 2024.

A informação é revelada no relatório do Conselho das Finanças Públicas (CFP) sobre o desempenho do SNS no último ano, ontem divulgado.

A ULS de Coimbra precisou de requisitar mais 1,9 milhões de horas de trabalho, cerca de mais 600 mil horas que a ULS de Santa Maria e mais 700 mil horas que a ULS de São José, que completam o pódio das unidades do SNS que maior volume de trabalho suplementar requisitaram.

Segundo o relatório, estas entidades tiveram este elevado volume de trabalho devido ao facto de “terem o elevado nível de diferenciação destas unidades que integram um conjunto alargado de valências clínicas, o que atrai uma procura muito superior à população residente nas respetivas áreas de influência”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 02/07/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS