Coimbra: Trânsito reaberto na Rotunda Artur Paredes

A circulação rodoviária foi reaberta na Rotunda Artur Paredes (Avenida Fernando Namora), após obras de pavimentações finais, informou a Câmara Municipal.

Numa publicação feita nas redes socais, a autarquia refere que “foi reaberta a circulação rodoviária na Rotunda Artur Paredes (Avenida Fernando Namora), dando por concluídas as pavimentações finais no local”.

Segundo o município, esta é “uma boa noticia e confirma que as obras do Sistema de Mobilidade do Mondego estão a decorrer a um bom ritmo”.