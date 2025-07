Coimbra: Trânsito condicionado na Estrada dos Pereiros a partir de amanhã e durante três meses

A Estrada dos Pereiros, na União de Freguesias de Santa Clara e Castelo de Viegas, vai estar condicionada ao trânsito automóvel, a partir de amanhã, e por um período estimado de três meses, através de corte de trânsito e desvio da circulação pela Estrada de Santa Luzia, informou hoje a Câmara Municipal.

De acordo com a nota enviada à imprensa, a autarquia afirma que “este condicionamento, resultante da empreitada de construção dos muros de gabião em Pereiros, vai prolongar-se nos próximos três meses, dependendo das condições climatéricas”.

De acordo com o documento, “a empreitada foi consignada no passado dia 17 de junho à empresa Granimarante – Granitos e Construções, Lda., e visa a construção, neste local, de um muro de suporte em gabiões em toda a extensão da intervenção, com uma altura aproximada de seis metros, pavimentação e colocação de rails de proteção”

Dada a natureza dos trabalhos na Estrada de Pereiros, na União de Freguesias de Santa Clara e Castelo de Viegas, e o normal volume de tráfego existente durante o período diurno, há a necessidade de condicionar a circulação rodoviária, com corte de trânsito e desvio pela Estrada de Santa Luzia. O condicionamento tem início amanhã, dia 8 de julho, e vai ter a duração previsível de três meses, dependendo das condições climatéricas.

De recordar que, no local, devido às fortes chuvadas dos últimos anos, houve um deslizamento de terras que provocou um abatimento da berma do lado direito da via, no sentido Pereiros – Coimbra. Esta obra vai alargar a via, deixando espaço para um futuro caminho, e fazer a contenção do talude através da utilização de muro de gabião, seguindo o exemplo de uma contenção já existente na mesma estrada.

Está, ainda, prevista a fresagem de toda a área da via que esteja danificada e a substituição de todo o rail de proteção, incluindo a correção da marcação horizontal, devido ao alargamento da plataforma rodoviária.

Como se verificou a existência de caixas de telecomunicações junto à berma que, segundo a Altice, fazem parte de um atravessamento de antigos cabos importantes, para assegurar a ligação de telecomunicações existente, a construção do muro de suporte vai ser faseada por secções e os cabos vão ser acondicionados e protegidos para permitir a continuidade da obra. Adicionalmente, está ainda prevista a construção de tubagem adicional de substituição, assegurando assim que, caso haja eventuais danos nos cabos, estes serão substituídos por novos a instalar nas condutas de substituição.