O trânsito vai estar condicionado a partir de amanhã, dia 30 de setembro, na rua da Casa Branca, em Coimbra, informou hoje a Metro Mondego. A duração estimada é de uma semana.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a empresa revela que “na sequência do desenvolvimento dos últimos trabalhos de construção do troço urbano Alto de São João – Portagem, a cargo da Infraestruturas de Portugal, será necessário implementar um condicionamento de trânsito na ligação entre a rua da Casa Branca e a avenida Fernando Namora, indispensável à execução em segurança dos trabalhos que vão decorrer a partir desta terça-feira, dia 30 de setembro, com uma duração estimada de 7 dias”.

“A intervenção consiste na execução de uma ilha de separação de tráfego, na chegada à rotunda de atravessamento do metrobus, de modo a tornar a circulação rodoviária mais intuitiva, aumentando assim os níveis de segurança”, refere o documento.

O acesso a moradores, assim como a viaturas de emergência e/ou serviços essenciais, será garantido.