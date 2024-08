Coimbra: SMTUC criam linha provisória para ligar Estádio Universitário e Estação Coimbra A

A partir de amanhã, dia 6 de agosto, e até ao final do mês, durante os dias úteis, os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) vão disponibilizar uma nova linha provisória que pretende agilizar as ligações entre o Estádio Universitário e a Estação Nova (Coimbra A)

Em comunicado, os SMTUC pretendem mitigar os transtornos sofridos pelos clientes nestes últimos dias, face ao corte de trânsito na Ponte de Santa Clara. Os veículos que estiverem a executar esta nova, e provisória, linha SMTUC vão exibir “Estação Nova” ou “Rossio de Santa Clara” nos painéis de destino, dependendo do sentido em que circulam.

A linha vai circular via Av. João das Regras, Guarda Inglesa, Ponte Açude, Av. Fernão de Magalhães, Arnado e Estação Nova, regressando depois pela Av. Fernão de Magalhães, Arnado, Casa do Sal, Rua do Padrão, Estação de Coimbra-B, Ponte Açude, Rotunda da Guarda Inglesa e Av. de Conímbriga, num percurso que se crê facilitador da mobilidade dos utilizadores dos transportes públicos.

Os horários previstos para as partidas do Estádio Universitário são os seguintes: 08h15, 08h40, 09h05, 09h30, 09h55, 11h25, 11h50, 12h15, 12h40, 13h05, 13h30, 13h55, 14h20, 14h45, 16h45, 17h10, 17h35, 18h00, 18h25, 18h50, 19h15 e 19h40. Já no sentido oposto, as partidas da Estação Nova estão previstas para as: 08h25, 08h50, 09h15, 09h40, 10h05, 11h35, 12h00, 12h25, 12h50, 13h15, 13h40, 14h05, 14h30, 14h55, 16h55, 17h20, 17h45, 18h10, 18h35, 19h00, 19h25 e 19h50

A linha, após partida do Estádio Universitário vai efetuar paragem nas avenidas João das Regras e na Guarda Inglesa, Rua Padre Estevão Cabral, Avenida Fernão de Magalhães, Rua António Granjo (Estação Nova), Rua do Padrão, Estação de Coimbra-B e, por fim, Avenida de Conímbriga.

Com esta medida, os SMTUC esperam ir ao encontro das expetativas dos seus clientes e garantir um melhor fluxo de passageiros.