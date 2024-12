Coimbra: Sinalizadas 14 vítimas de tráfico humano no distrito em 2023

No ano passado, foram sinalizadas, no distrito de Coimbra, 14 presumíveis vítimas de tráfico de seres humanos. Do total de vítimas, 13 foram sinalizadas para fins de exploração laboral.

Os dados são do relatório “Tráfico de Seres Humanos 2023”, do Observatório do Tráfico de Seres Humanos (OTSH), tutelado pelo Ministério da Administração Interna e, à semelhança do que acontece a nível nacional, dá conta de um acréscimo dos casos sinalizados: mais quatro vítimas relativamente a 2022.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Ana Figueiredo, representante da Saúde em Português na Comissão de Acompanhamento da Rede Regional do Centro de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, esta não é uma realidade distante. Acontece em Portugal, perto de qualquer um de nós.

“Urgem, por isso, respostas, sobretudo aquelas que, localmente, melhor identificam e promovem o apoio”, afirma.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 05/12/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS