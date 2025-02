Coimbra School of Management arranca este ano

Coimbra School of Management vai arrancar ainda este ano na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC).

O anúncio foi feito pelo diretor da FEUC na inauguração do novo espaço do Centro de Investigação em Economia e Gestão (CeBER).

“A nossa intenção é termos uma escola de negócios. Será uma escola para executivos, onde será consagrado o MBA para executivos e todas as ações não conferentes de grau. Futuramente poderá haver mestrados para executivos”, clarificou José Manuel Mendes, revelando que esta era uma lacuna que existia há muito na instituição.

“Era uma falha que havia na Universidade de Coimbra. Esta é a forma de estarmos a par das outras escolas de referência internacional. Inspirámo-nos no MIT Sloan School of Management”, disse.

O diretor da FEUC realçou que, apesar de ainda não ter um espaço próprio, a Coimbra School of Management vai começar ainda este ano letivo.

