Coimbra: Requalificação da Escola de Casais de Vera Cruz antecipada dois meses

A festa de final do ano letivo das crianças de Casais de Vera Cruz já vai ser feita na “sua” escola EB1, mas agora com instalações renovadas.

Aquilo que seriam obras de requalificação para demorar cinco meses, foram feitas em apenas três meses, permitindo, assim, o regresso dos alunos mais cedo, ainda no corrente ano letivo. Trata-se de um estabelecimento escolar que está no território da União de Freguesias de São Martinho da Árvore e Lamarosa, concelho de Coimbra, cujos 24 alunos, do 1.º ao 4.º ano de escolaridade, foram transferidos, durante este tempo, para a Escola 2,3 de São Silvestre.

O sorriso das crianças no recreio, ao fim da manhã de ontem – quando teve lugar a inauguração – era bem demonstrativo da satisfação de terem regressado à “sua” escola, agora com novo um parque infantil e a total renovação do campo de jogos, que fica ao lado de um muro que apresentava fragilidades e foi reforçado nesta obra.

A escola de Casais de Vera Cruz passou a contar com ar condicionado nas duas salas de aula e restantes divisões do edifício, bem como nova instalação elétrica e sistema de deteção de incêndio. A empresa construtora fez pinturas gerais, interiores e exteriores, colocou sistema de drenagem e fez a recuperação dos pavimentos.

