Coimbra

Coimbra reestrutura ligações ao Polo II da Universidade e à Quinta da Portela

06 de março de 2026 às 18 h30
DR

A partir de segunda-feira entram em vigor alterações em três linhas do serviço de transportes municipalizados de Coimbra para reforçar a ligação entre Santa Clara, o Polo II da Universidade e a Quinta da Portela.

Em comunicado enviado esta tarde à agência Lusa, a Câmara Municipal e os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) informam que as alterações abrangem as linhas 38, 38F e 38T.

“As alterações resultam do processo de monitorização da rede que tem vindo a ser realizado nos últimos meses e procuram otimizar o funcionamento destas linhas, ajustando percursos e horários às necessidades de mobilidade registadas”, salienta a nota.

Autoria de:

Agência Lusa

