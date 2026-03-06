A partir de segunda-feira entram em vigor alterações em três linhas do serviço de transportes municipalizados de Coimbra para reforçar a ligação entre Santa Clara, o Polo II da Universidade e a Quinta da Portela.

Em comunicado enviado esta tarde à agência Lusa, a Câmara Municipal e os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) informam que as alterações abrangem as linhas 38, 38F e 38T.

“As alterações resultam do processo de monitorização da rede que tem vindo a ser realizado nos últimos meses e procuram otimizar o funcionamento destas linhas, ajustando percursos e horários às necessidades de mobilidade registadas”, salienta a nota.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (07/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS