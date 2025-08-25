Coimbra recebe menos 671 alunos do que em 2024

Entraram este ano em Coimbra, na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, 4.926 novos estudantes – Universidade de Coimbra (UC) e Instituto Politécnico de Coimbra (IPC). Face ao ano passado, houve uma diminuição de 671 alunos.

Segundo o documento divulgado no site da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), na UC (que este ano conta também com a Escola de Enfermagem) entraram 3.524 alunos. No IPC foram colocados 1.402 estudantes.

Em comparação com o ano anterior, há na UC menos 184 alunos, enquanto no IPC há menos 565 estudantes nesta 1.ª fase do concurso.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt