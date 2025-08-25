diario as beiras
Coimbra

Coimbra recebe menos 671 alunos do que em 2024

25 de agosto às 10 h23
DR

Entraram este ano em Coimbra, na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, 4.926 novos estudantes – Universidade de Coimbra (UC) e Instituto Politécnico de Coimbra (IPC). Face ao ano passado, houve uma diminuição de 671 alunos.
Segundo o documento divulgado no site da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), na UC (que este ano conta também com a Escola de Enfermagem) entraram 3.524 alunos. No IPC foram colocados 1.402 estudantes.
Em comparação com o ano anterior, há na UC menos 184 alunos, enquanto no IPC há menos 565 estudantes nesta 1.ª fase do concurso.

