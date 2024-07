Coimbra: Rancho de Vila Nova presta homenagem ao trio fundador

O Rancho Típico de Vila Nova, de Cernache, vai homenagear os seus três fundadores, numa cerimónia que vai decorrer durante a 38.ª edição do “Festival de Folclore”, a realizar no próximo fim de semana (dias 13 e 14 de julho).

As celebrações serão divididas entre a rua do Moinho das Lapas (em Cernache, espaço de festas da junta de freguesia) e o Colégio da Imaculada Conceição, sendo que, no primeiro dia do evento, o rancho assinala meio século de existência.

Será então às 21H00 desse dia (sábado) que se realizará a homenagem aos três fundadores do grupo: António João e Fernando Cassiano – a título póstumo – e Arlindo Ladeiro.

“Vamos fazer os 50 anos do nosso grupo e quisemos fazer uma coisa mais alargada”, explicou ao DIÁRIO AS BEIRAS Isabel Caldeira, à margem da apresentação do 38.º “Festival de Folclore”.

Segundo a presidente do Rancho Típico de Vila Nova, foram convidados cinco grupos (ver destaque) para o festival, que começa sábado e será prolongado para o dia seguinte, com um arraial popular.

“Até final do ano, vamos dar continuidade às comemorações dos 50 anos com outros eventos, porque não podemos fazer tudo no mesmo dia”, acrescentou.

