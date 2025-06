Coimbra: Queima das Fitas recebeu 220 mil pessoas

A Queima das Fitas de Coimbra recebeu, durante os nove dias da festa, mais de 220 mil pessoas no parque da Canção.

A revelação foi feita pelo coordenador-geral da Queima das Fitas 2025, Carlos Missel, ao DIÁRIO AS BEIRAS, informando que os números são semelhantes aos da edição de 2024 da festa académica, mas inferiores.

“Este ano tivemos 220 mil pessoas, o ano passado ultrapassamos esse número. Nesta edição tivemos três dias muito fortes – o primeiro sábado, quarta-feira e a última sexta-feira –, mas as noites de domingo e de segunda foram bem mais fracas que as do ano passado”, explicou.

Ainda assim, ao nível de consumos no recinto do parque da Canção, Carlos Missel clarificou que são na mesma linha que em 2024.

