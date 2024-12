Coimbra: Quatro das maiores seis empresas de informática nasceram no IPN

O Instituto Pedro Nunes (IPN) – instituição da Universidade de Coimbra que faz a ponte entre o saber académico e as empresas – congratulou-se ontem por quatro das seis empresas do top do ranking nacional de empresas de “Atividades de Programação Informática” terem sido nascido na incubadora ali existente, ou manterem “fortes ligações”.

Trata-se da Critical TechWorks, Critical Software, Feedzai e WIT-Software. A direção do IPN sublinha que este facto “consolida a sua posição como referência na promoção da inovação e do empreendedorismo em Portugal”.

A conclusão tem por base a consulta do ranking nacional de empresas do Dinheiro Vivo, com base em indicadores como volume de negócios, número de trabalhadores e resultados líquidos.

