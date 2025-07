Coimbra: PSP e GNR passam a autuar quem circular no canal do metrobus

A PSP e GNR vão passar, a partir de hoje, a multar quem circular indevidamente no canal dedicado do metrobus.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS a administração do Metro Mondego avançou que “depois de uma fase inicial de avisos” as forças de segurança “passarão a autuar quem esteja a circular indevidamente”.

O apertar do cerco aos prevaricadores é justificado com o início dos testes, que hoje terá lugar, entre o Vale das Flores e a Portagem.

A administração da Metro Mondego recorda que é proibida a circulação de pessoas “seja em modo rodoviário, a pé, de bicicleta ou em trotinete” no canal dedicado do metrobus.

