Coimbra: Protagonista do papel de “Salinha” é um jovem de muitos talentos

Parece que tudo está a acontecer ao mesmo tempo na vida de João Mesquita. Com apenas 10 anos de idade, é um jovem de diversos talentos, que vão do canto ao piano, da representação à literatura. Por estes dias resolveu assumir um papel de relevo na digressão do espetáculo dos 60 anos de carreira de António Sala, interagindo em palco com o apresentador e protagonizando o papel do “Salinha”, que retrata a vida de António Sala em jovem .

Foi assim num espetáculo em Oliveira do Hospital e volta a ser na Casa das Artes, em Miranda do Corvo, no próximo domingo.

O facto de ter sido selecionado é resultado de um misto de talento e trabalho do João Mesquita. Tem aulas de piano, desde os cinco anos, na Escola de Música do Colégio São Teotónio, com a professora Klara Dolynay, e frequentou a Dance and Art School de Coimbra.

