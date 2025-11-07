diario as beiras
Coimbra

Coimbra promove gastronomia da região num festival de três dias

07 de novembro às 18 h09
A segunda edição do festival Coimbra Região Gastronómica 2025 vai voltar a reunir “os melhores chefs, produtores, escolas e marcas num encontro dedicado à identidade gastronómica da região”, no Convento São Francisco, em Coimbra.

Durante três dias, no fim de semana de 14 a 16 de novembro, o maior evento de gastronomia da região proporciona aos visitantes cozinha ao vivo, sessões de trabalho e experiências imersivas, que pretendem tornar a cidade “como um destino gastronómico de excelência”, refere a organização, em comunicado.

Com entrada gratuita, o Coimbra Região Gastronómica 2025 apresenta uma programação contínua, com dois palcos, duas praças de restauração e novas experiências conduzidas por chefs e escanções de renome, que vão juntar à mesa tradição e inovação.

