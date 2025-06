Coimbra: Projeto de interesse estratégico vai permitir construir em zona inundável

A única forma de contornar o impedimento normativo de construir em redor da futura Estação de Alta Velocidade de Coimbra (atual Coimbra B) – por ser zona inundável – é aprovar um “Projeto de Interesse Estratégico” para aquela zona.

Trata-se de “um compromisso político para o futuro de Coimbra”, reconheceu a vereadora do urbanismo do Município de Coimbra, acrescentando que, “em caso contrário, a estação ficaria isolada, como acontece com outras da Europa”.

Atendendo a estes argumentos, o executivo camarário aprovou, por unanimidade, a proposta de levar à Assembleia Municipal a apreciação e aprovação do “Projeto de Interesse Estratégico”.

