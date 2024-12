Coimbra: Processo judicial já não trava metrobus

O processo judicial que estava a atrasar a implantação do do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), devido à impugnação do respetivo concurso por uma empresa que havia sido excluída, deixou de ter efeito suspensivo da respetiva empreitada.

Trata-se do processo de uma adjudicação relacionada com o mecanismo das guardas de segurança. Um dos concorrentes ao concurso tinha questionado, em tribunal, a adjudicação daquela empreitada, tendo sido decretado o efeito suspensivo, ou seja, o processo de adjudicação da obra não podia avançar enquanto não houvesse uma decisão final.

O DIÁRIO AS BEIRAS sabe que, entretanto, o efeito suspensivo foi revogado, ou seja, o processo de adjudicação das guardas de segurança no troço Serpins – Alto de São João pode avançar, não atrasando assim o início da operação comercial do Sistema de Mobilidade do Mondego.

