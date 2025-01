Coimbra prevê adaptação de escola para dar resposta a novo bairro municipal

A Carta Educativa de Coimbra prevê a adaptação da escola de Taveiro para dar resposta às possíveis necessidades criadas com a construção de um novo bairro de habitação municipal na zona, com 268 fogos.

O documento, que irá ser debatido na próxima reunião do executivo camarário, tem como uma das alterações a possibilidade de adaptar a escola básica N.º 2 de Taveiro para dar resposta ao bairro de habitação municipal que vai ser construído na Quinta das Bicas e que se espera estar concluído no verão de 2026, afirmou hoje o município.

O novo bairro, que representa um investimento de cerca de 36 milhões de euros, é o maior projeto de habitação no concelho financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), prevendo-se a construção de 268 fogos em Taveiro, zona periurbana de Coimbra.

A Carta Educativa, consultada pela agência Lusa, dá nota de que, com a construção daquele bairro de habitação municipal, perspetiva-se a adaptação da escola n.º 2 de Taveiro (com 2.º e 3.º ciclos), a mais próxima do local.

Segundo o documento, a escola poderá passar a ter as valências de pré-escolar e 1.º ciclo.

Contactada pela agência Lusa, a vereadora com a pasta da educação e ação social, Ana Cortez Vaz, afirmou que aquela escola “está com cerca de 65% de ocupação”, sendo prematuro avançar-se de imediato para a construção de um novo estabelecimento de ensino quando há um “equipamento escolar relativamente perto com espaço para novas valências”.

De acordo com a responsável, essa adaptação implica apenas investimentos pontuais e será feita mediante as necessidades que se identifiquem.

“A partir de janeiro de 2026, iremos perceber em grande parte as famílias que vão para a Quinta das Bicas e quais as suas necessidades. Neste momento, ainda não conseguimos fazer essa previsão”, disse, esclarecendo que a lista de pedidos de habitação vai sendo alterada e que a mesma conta também com pedidos de “pessoas idosas sem filhos em idade escolar”.

Ana Cortez Vaz afirmou que a Carta Educativa salvaguarda essa adaptação, mas recordou que este é um documento dinâmico e que pode ser alterado, caso se conclua que há necessidade de construção de um novo estabelecimento.

“Neste momento, existem espaços disponíveis e não seria prudente avançar-se já com a construção de uma escola. Com esta adaptação e com a extensão de saúde de Taveiro, ficam assegurados serviços de proximidade de saúde e de educação”, notou.

A vereadora disse ainda que há dois lotes na urbanização reservados para a Câmara de Coimbra que está a estudar qual a sua futura ocupação, que poderá passar por convidar uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) a instalar-se na Quinta das Bicas ou descentralizar o serviço municipal de habitação social.

“Isso está a ser pensado e serão tomadas decisões proximamente”, afirmou.

A Carta Educativa foi já aprovada pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação.

Depois de ser debatida em reunião do executivo, o documento será ainda apreciado pela Assembleia Municipal.