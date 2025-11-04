diario as beiras
Coimbra

Coimbra: PJ investiga violação de residência particular, agressões e sequestro

04 de novembro às 10 h15
0 comentário(s)
Arquivo

Dois homens, com 19 e 30 anos, suspeitos dos crimes de sequestro, ofensas à integridade física e violação de domicílio, foram detidos, no passado domingo, pela PSP de Coimbra.

Em nota de imprensa ontem enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a força de segurança explica que, pelas 17H00, “a polícia foi acionada para uma ocorrência de violação de uma residência particular, agressões e sequestro, na zona do Tovim”.

“Quando chegou ao local, a polícia deparou-se com uma mulher ferida, que relatou ter sido agredida com um ferro, momentos antes, por dois indivíduos”, precisa o documento.

Segundo a vítima, continua a polícia, “os suspeitos entraram na residência à força e, além das agressões, sequestraram o seu companheiro e colocaram-se em fuga num veículo automóvel”

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (04/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

José Armando Torres

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de novembro

Basquetebol: Ginásio vence no dérbi e na Taça
04 de novembro

Oliveira do Hospital: Município e Sonae Arauco recuperam 40 hectares ardidos
04 de novembro

Figueira da Foz: Santana Lopes assume nove pelouros, incluindo Urbanismo e Turismo
04 de novembro

Coimbra: PJ investiga violação de residência particular, agressões e sequestro

Coimbra

Coimbra
04 de novembro às 10h15

Coimbra: PJ investiga violação de residência particular, agressões e sequestro

0 comentário(s)
Coimbra
04 de novembro às 10h08

Coimbra: Municípios vizinhos podem ser solução para falta de espaços da ESEC

0 comentário(s)
Coimbra
03 de novembro às 20h10

Seguro não quer “país de pés de barro” e pede soluções para falhas na saúde

0 comentário(s)