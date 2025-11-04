Dois homens, com 19 e 30 anos, suspeitos dos crimes de sequestro, ofensas à integridade física e violação de domicílio, foram detidos, no passado domingo, pela PSP de Coimbra.

Em nota de imprensa ontem enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a força de segurança explica que, pelas 17H00, “a polícia foi acionada para uma ocorrência de violação de uma residência particular, agressões e sequestro, na zona do Tovim”.

“Quando chegou ao local, a polícia deparou-se com uma mulher ferida, que relatou ter sido agredida com um ferro, momentos antes, por dois indivíduos”, precisa o documento.

Segundo a vítima, continua a polícia, “os suspeitos entraram na residência à força e, além das agressões, sequestraram o seu companheiro e colocaram-se em fuga num veículo automóvel”

