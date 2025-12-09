diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Pais Natais motards conduziram onda de solidariedade

09 de dezembro de 2025 às 10 h08

DB/Pedro Filipe Ramos

A cidade de Coimbra voltou ontem a receber o desfile dos pais natais motards. Pelas ruas da cidade dos estudantes, foram muitas as pessoas surpreendidas com o desfile realizado por mais de 140 motards das diferentes associações que existem nos concelhos da região.

A concentração foi marcada para as 09H00 na praça da República, local nevrálgico da cidade, e a, partir daí, o percurso percorreu vários pontos da cidade, celebrando assim esta época festiva. Trajados a rigor como pais natais, os motards invadiram as ruas, levando uma onda de alegria e surpresa a quem os via passar. O desfile dos pais natais motards é já um tradicional evento nesta altura do ano, atraindo às ruas e às janelas da cidade inúmeros curiosos.

“O nosso passeio é já tradicional para a comunidade em Coimbra. A primeira edição foi há 30 anos e desde aí já há muita gente que está à espera deste evento”, começou por dizer Toni Monteiro, presidente a Associação Vespas do Mondego.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (09/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

