Coimbra: Obras do metrobus condicionam trânsito na rotunda Artur Paredes

O trânsito vai sofrer alterações, a partir da próxima segunda feira, dia 17 de março, na rotunda Artur Paredes, coincidindo com a reabertura da rua General Humberto Delgado (entre esta rotunda e a rotunda ACIC), informa a Metro Mondego.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a empresa informa que “no âmbito das obras do metrobus no troço Alto de São João – Portagem, a partir de segunda-feira, 17 de março, entram em vigor novas alterações ao trânsito na Rotunda Artur Paredes, coincidindo com a reabertura da Rua General Humberto Delgado (entre esta rotunda e a Rotunda ACIC)”.

Com uma duração estimada de 75 dias, o acesso à alameda Infante Dom Pedro pela rotunda Artur Paredes ficará temporariamente interrompido. Como alternativa deve ser utilizada a Ladeira do Chão do Bispo (com circulação provisória nos dois sentidos) e a Rua Padre António Nogueira;

Já o acesso a moradores da rua General Humberto Delgado e ao posto de abastecimento CEPSA será garantido a partir da Elísio de Moura.

Esta intervenção servirá para complementar os trabalhos em curso na Rua General Humberto Delgado e Avenida Fernando Namora.