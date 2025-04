Coimbra: Obras do metro condicionam acesso automóvel á Couraça da Estrela

O acesso automóvel vai estar condicionado, a partir da próxima segunda-feira, dia 5 de maio, entre a ligação do Largo da Portagem e a rua Couraça da Estrela, informou a Metro Mondego.

Em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a empresa refere que ”na sequência do desenvolvimento dos trabalhos de construção do troço urbano Alto de São João – Portagem, a cargo da Infraestruturas de Portugal, informa-se que foram ultrapassadas as dificuldades que impediam a execução dos trabalhos na ligação rodoviária do Largo da Portagem à Couraça da Estrela.

“Deste modo, a reativação da supressão rodoviária terá início na segunda-feira, 5 de maio, tendo uma duração estimada de 17 dias”, descreve o mesmo documento.

Este condicionamento servirá para viabilizar a execução dos necessários trabalhos de infraestruturas pluviais, residuais e elétricas (serviços afetados), duas caixas de visita e trabalhos de pavimentação

Assim, de modo a manter esta rua acessível aos estabelecimentos existentes, ela irá adquirir temporariamente duplo sentido de trânsito, prevendo-se que o impedimento do estacionamento no lado sul do segmento, possa funcionar como um elemento facilitador das manobras de inversão de marcha que eventualmente seja necessário efetuar.