Coimbra: Obras de conclusão da Estrada de Eiras começam na próxima segunda-feira

Os trabalhos de pavimentação e as pinturas das marcas rodoviárias, na estrada de Eiras, vão começar na segunda-feira (2 de setembro) e decorrer nas próximas duas semanas, numa altura em que a empreitada de requalificação está na fase final, anunciou ontem a Câmara de Coimbra através de um comunicado.

Segundo a autarquia, “os trabalhos implicam a pavimentação integral do troço entre a rotunda de Coimbra B e o cruzamento para o Loreto e Monte Formoso (incluindo o cruzamento), a pavimentação integral do troço entre a rotunda do loteamento industrial de Eiras e a rotunda para o Ingote/Eiras (incluindo as duas rotundas) e reparações pontuais, sobretudo em passadeiras pedonais e encaixes com os arruamentos existentes”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS