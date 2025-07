Coimbra: Obras a decorrer a bom ritmo na Escola Eugénio de Castro

O pavilhão gimnodesportivo da Escola Eugénio de Castro – que está a ser recuperado pela Câmara Municipal de Coimbra, no âmbito da empreitada geral de requalificação da respetiva escola – deverá estar pronto nas primeiras semanas do novo ano letivo, de acordo com o ritmo das obras em curso.

Entretanto, segundo o cronograma da empreitada, também o pavilhão principal (onde funcionava a secretaria e a direção da escola), bem como os pavilhões de aulas A,B,D e E deverão estar prontos em novembro próximo, de forma a poder transferir para estes espaços grande parte das aulas que decorreram, até agora, nas instalações ainda não intervencionadas e em monoblocos de dois pisos colocados na escola.

O subdiretor do respetivo Agrupamento de Escolas, António Couceiro, disse ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS que os trabalhos decorrem nas instalações que estão mais próximas da entrada desativada da rua Almirante Gago Coutinho, com o acesso a processar-se pela rua Comandante Sacadura Cabral. A partir do mês de novembro a situação será invertida, com a empreitada a centrar-se nos blocos C e F.

António Couceiro diz que “as obras estão a correr muito bem, dentro dos prazos estabelecidos”, na sequência da consignação de 23 de janeiro deste ano à empresa Construtora San Jose.

